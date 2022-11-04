В Белграде назвали слова премьера Косова смертельным ударом по Брюссельским соглашениям

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербы выразили готовность дать отпор незаконным решениям Приштины и защищать свою свободу

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Заявления премьера непризнанного Косова Альбина Курти в Берлине нанесли смертельный удар Брюссельским соглашениям и переполнили чашу терпения сербов. Об этом заявил в пятницу на специальной пресс-конференции глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Ранее в Берлине Курти заявил о намерении уволить директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича, который отказался выписывать предупреждения и штрафы сербам на севере края, не сменившим сербские автомобильные номера на регистрационные знаки непризнанного Косова. Также премьер непризнанного Косова отметил, что идея создания Сообщества сербских муниципалитетов "живет только в Белграде". После решения Приштины уволить директора Северного регионального управления полиции сербы из Косова и Метохии анонсировали выход из всех институтов власти непризнанного Косова.

"Альбин Курти нанес смертельный удар Брюссельским соглашениям, смертельный удар по любому другому сотрудничеству в направлении нормализации отношений Белграда и Приштины, и это было встречено с негодованием сербского народа в Косове и Метохии. Из-за всего этого ожидается реакция государства Сербия, особенно из-за такого грубого нарушения международного права, Брюссельских соглашений и всех других соглашений, которых мы достигли в Брюсселе, особенно о свободе передвижения. Такое поведение Альбина Курти было последней каплей, переполнившей чашу сербского терпения", - заявил Петкович.

В соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Петкович сообщил, что Вучич на протяжении всей ночи с четверга на пятницу вел переговоры с представителями сербского населения Косова и Метохии. По словам Петковича, сербы выразили готовность дать отпор незаконным решениям Приштины и защищать свою свободу. Вучич заверил, что Белград поддержит сербский народ в Косове и Метохии и не позволит повториться погромам.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения начиная с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.