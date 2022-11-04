Папа Римский призвал к мирным переговорам по Украине

Как напомнил кардинал Пьетро Паролин, "Папа Франциск около месяца назад в воскресной проповеди призвал и президента Украины Владимира Зеленского быть более открытым серии мирных предложений, потому что иначе не выйти из нынешнего положения"

ВАТИКАН, 4 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к серьезным мирным переговорам по Украине. Об этом говорится в его официальном Twitter в пятницу.

"Обращаюсь ко всем с призывом положить конец войне на Украине и начать серьезные мирные переговоры", - говорится в записи.

Понтифик находится в апостольской поездке в Бахрейне, где в официальных речах повторял свои тезисы о "неприемлемости логики вражды, противостояния блоков и гонки вооружений". Как напомнил в беседе с сопровождающими папскую делегацию журналистами государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, "Папа Франциск около месяца назад в воскресной проповеди призвал и президента Украины Владимира Зеленского быть более открытым серии мирных предложений, потому что иначе не выйти из нынешнего положения". "Этот призыв в силе", - добавил иерарх. По его словам, со стороны Москвы "есть небольшие сигналы". К ним он отнес возвращение РФ к участию в зерновой сделке. "Есть небольшие сигналы, надеюсь, возобладает здравый смысл", - приводит его слова агентство АНСА.

Кардинал также сообщил, что никаких подвижек в вопросе привлечения к посредничеству Папы Римского к переговорному процессу между Москвой и Киевом, как это предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон, не наблюдается. "К сожалению, шагов вперед нет, но Святой престол всегда готов помочь в любой форме", - добавил Паролин.

Как коррреспонденту ТАСС стало известно из ватиканских источников, нет никаких новостей ни в отношении возможности встречи Франциска с президентом РФ Владимиром Путиным, пожелание о которой выражал понтифик, ни в отношении контактов с РПЦ по поводу организации ранее отложенной встречи с патриархом Кириллом.