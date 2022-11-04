В Финляндии намерены ввести дальнейшие ограничения на сделки с недвижимостью для россиян

Глава Минобороны страны Антти Кайкконен объясняет необходимость новых ограничений напряженной ситуацией в Европе

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Минобороны Финляндии изучит возможности для дальнейших ограничений на сделки россиян с недвижимостью, допускается и их полный запрет, решение по этому вопросу планируют принять к марту 2023 года. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе ведомства.

"4 ноября 2022 года Министерство обороны начало проект по изучению необходимости дальнейших ограничений на сделки с недвижимостью россиян. Рабочая группа также изучит полный запрет и другие требования к ограничительным мерам и их последствиям. Кроме того, в рамках проекта изучаются другие возможные альтернативы развития надзора за владением недвижимостью за пределами территории ЕС/Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)", - отмечено в сообщении.

Глава ведомства Антти Кайкконен объясняет необходимость новых ограничений напряженной ситуацией в Европе. "Поскольку ситуация с безопасностью в Европе продолжает оставаться напряженной, существует необходимость в еще более подробной оценке прав собственности за пределами зоны ЕС/ЕЭЗ и ее возможного ограничения в Финляндии", - заявил министр обороны.

Рабочая группа будет изучать вопрос с 7 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Отчет о возможных ограничениях на торговлю недвижимостью (например, полный запрет) будет представлен не позднее 19 декабря 2022 г. Рекомендации "о других возможных целях дальнейшего развития контроля над сделками с недвижимостью" будет предоставлен не позднее 28 февраля 2023 года. "После проведения расследований будет инициирован отдельный законодательный проект, если подготовка предложения правительства будет сочтена необходимой", - поясняется в сообщении.