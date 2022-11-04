КГБ Белоруссии внес в террористический список участников экстремистского формирования

В КГБ сообщили, что в актуальный перечень включены Даниил Богданович, Янина Сазанович, Валерия Занемонская, Ольга Высоцкая и Дмитрий Навоша

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес администраторов экстремистского формирования "Черная книга Беларуси" в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Об этом свидетельствует обновленный перечень, опубликованный в пятницу на сайте КГБ.

В актуальный перечень включены Даниил Богданович, Янина Сазанович, Валерия Занемонская, Ольга Высоцкая и Дмитрий Навоша.

В конце сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил о начале процесса специального делопроизводства в отношении находящихся за рубежом администраторов экстремистского формирования "Черная книга Беларуси". Их обвиняют в возбуждение социальной вражды и розни, повлекшей тяжкие последствия, а также незаконном сборе информации, связанной с персональными данными.

Ранее в Белоруссии законодательно установили институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом.