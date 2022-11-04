Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на €120 млн

Из этой суммы €45 млн предназначены для танков Т-72

TACC, 4 ноября. Минобороны Нидерландов объявило в пятницу о новом пакете военной помощи Украине на сумму €120 млн, который включает в себя танки и прочее вооружение.

"Нидерланды снова поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет €120 млн, из которых €45 млн предназначены для танков Т-72", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце.

"Совместно с США и Чехией Нидерланды поставят [Украине] 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков из Чехии", - отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи объемом 400 млн долларов, предполагающий передачу Украине 45 чешских танков Т-72. В частности, как сообщила она, средства пойдут на "обновление систем ПВО Hawk ["Хоук"] для их включения" в последующие пакеты помощи Киеву, а также модернизацию при участии Нидерландов и Чехии 45 танков Т-72.