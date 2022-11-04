Президент Финляндии: границы для туристов из РФ закрыты на неопределенный срок

Запрет будет действовать столько, сколько потребуется, добавил Саули Ниинистё

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Запрет на въезд российских туристов в Финляндию не имеет временных ограничений, власти страны пока не намерены его отменять. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой, трансляцию которой вела телекомпания "Юле".

"Здесь не предполагается какой-либо [временной] лимит. <...> Он (запрет - прим. ТАСС) будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять", - сказал глава государства.

Решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов вступило в силу 30 сентября. Ограничения не затрагивают граждан РФ, въезжающих в республику по гуманитарным причинам. Исключение сделано для россиян, прибывающих в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.