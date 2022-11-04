И.о. прокурора Молдавии не исключает ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Сотрудники полиции и прокуратуры ранее провели обыски у активистов партии "Шор", которые подозреваются в планах по дестабилизации ситуации в стране

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая организовала массовые протесты с требованием отставки правительства.

"Партия "Шор" имеет статус подозреваемого в уголовном деле, которое находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры. Если это уголовное дело поступит на рассмотрение судей и соответствующей стороны в качестве ответчика, одной из санкций в отношении юридического лица является ликвидация. Если такие решения приняты, есть риск ликвидации юридического лица", - сказал Мунтяну в пятницу в эфире телеканала "Голос Бессарабии".

Сотрудники полиции и прокуратуры провели в пятницу обыски у активистов партии "Шор", которые подозреваются в планах по дестабилизации ситуации в Молдавии. По данным инспектората полиции в ходе следственных мероприятий, которые прошли в городах Бельцы, Дрокия, Кишинев и Унгены, были собраны улики и изъяты 380 тыс. леев ($19,6 тыс.).

В свою очередь партия "Шор" в своем заявлении обвинила власти в попытке запугать ее активистов накануне очередной акции протеста. "Сегодня сотни сотрудников правоохранительных органов участвуют в масштабной акции по запугиванию, чтобы воспрепятствовать людям выйти на протест в воскресенье. Увидев, что так называемое дело о незаконном финансировании партии "Шор" не приносит результатов, а протесты набирают обороты, преступная власть решила изменить выдвинутые обвинения. В этом контексте они в одночасье сфабриковали новое дело, а именно "подготовка массовых беспорядков". Сегодня кампания по травле и запугиванию оппозиции продолжается, проводятся новые незаконные обыски", - говорится в документе.

Акции протеста оппозиционных партий начались в Молдавии летом текущего года. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом и ростом цен. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине.

В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Полиция препятствует мирным митингам оппозиции, между правоохранителями и протестующими периодически происходят столкновения. Ряд лидеров оппозиции оказался под арестом, среди них экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела были заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиции.