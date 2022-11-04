Генсек ООН осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Антониу Гутерриш настоятельно призывает КНДР предпринять немедленные шаги по возобновлению переговоров, отметил представитель генерального секретаря

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты и выражает обеспокоенность напряженностью на Корейском полуострове. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь строго осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, а также серию запусков различных ракет за последние два дня. Генеральный секретарь вновь повторяет призыв к КНДР немедленно прекратить все дальнейшие провокации и полностью соблюдать свои международные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Он глубоко обеспокоен напряженностью на Корейском полуострове и усилением конфронтационной риторики", - сказал представитель генерального секретаря.

"Он настоятельно призывает КНДР предпринять немедленные шаги по возобновлению переговоров и просит все заинтересованные стороны собраться вместе и способствовать созданию атмосферы для ведения диалога с целью достижения устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Дюжаррик.