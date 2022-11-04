Эрдоган обсудил с генсеком НАТО вопросы расширения альянса и урегулирование на Украине

Генеральный секретарь НАТО также ранее провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в пятницу в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщила администрация турецкого лидера.

На встрече обсуждались вопросы принятия в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, урегулирование на Украине и ситуация вокруг зерновой сделки после возвращения в нее России.

Столтенберг прибыл с визитом в Турцию в четверг. В тот же день он провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, в пятницу встретился с министром обороны Хулуси Акаром.

В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав НАТО, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции, президента Финляндии, премьер-министра Швеции и генсека альянса. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО.

В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Швецией и Финляндией, не носит окончательного характера, и турецкий парламент может не одобрить его, если две северные страны не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.