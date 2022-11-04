В Молдавии задержали или арестовали почти все руководство партии "Шор"

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил о возможной ликвидации партии

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии арестовали или задержали около 40 активистов оппозиционной партии "Шор", которая организовала массовые антиправительственные протесты. Об этом в пятницу сообщил ее лидер Илан Шор в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

"Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения - кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии", - сказал Шор, выразив сожаление, что власти Молдавии занимаются преследованием оппозиции, а не ищут выход из криза, в котором оказалась страна. Он призвал президента Майю Санду "найти решения по выходу из кризисной ситуации вместо того, чтобы арестовывать простых людей и пугать активистов". "Но им не до этого, им нужно бороться с партией, оппозицией, в частности, с партией "Шор", - добавил он.

Со своей стороны исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил о возможной ликвидации партии "Шор", а сотрудники полиции и прокуратуры провели в пятницу обыски у ее активистов, их обвиняют в намерениях дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По данным инспектората полиции в ходе следственных мероприятий, которые прошли в городах Бельцы, Дрокия, Кишинев и Унгены, "были собраны улики и изъяты 380 тыс. леев ($19,6 тыс.)", предназначенных для партийных активистов. Партия "Шор" в своем заявлении обвинила власти в попытке запугать ее активистов накануне очередной акции протеста.

Протесты оппозиционных партий начались в Молдавии летом текущего года. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом и ростом цен. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине.

В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Полиция препятствует мирным митингам оппозиции, между правоохранителями и протестующими периодически происходят столкновения. Ряд лидеров оппозиции оказался под арестом, среди них экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела были заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиционной Партии социалистов.