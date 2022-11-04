В Пентагоне заявили, что Китай в ближайшее время "не захватит" Тайвань

КНР может сделать это к 2027 году

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Китай не имеет намерений провести силовую операцию на Тайване в ближайшие несколько лет, но такое развитие событий возможно к 2027 году. С таким утверждением выступил в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

"Я не думаю, что в ближайшее время Китай планирует вторгнуться на Тайвань", - сказал он. По словам Кола, Пекин в ближайшие годы намерен создать некую "новую норму" вокруг Тайваня, оказывая давление на мировое сообщество с тем, чтобы "оно согласилось с политикой Китая в отношении Тайваня".

Представитель Пентагона утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин еще "не принял решения" о проведении военной операции на Тайване, но "он определенно поставил своим военным задачу создать условия [для проведения такой операции] к концу этого десятилетия и, возможно, к 2027 году".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

КНР в отношениях с Тайванем придерживается концепции "одна страна - две системы", предложенной в 1979 году руководителем КНР Дэн Сяопином. Она подразумевает одновременно неотъемлемость Тайваня от территории КНР и право на высокую степень самоуправления в качестве особого административного района.