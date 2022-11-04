Гутерриш осудил запуск КНДР межконтинентальной ракеты

Генеральный секретарь ООН также обеспокоен напряженностью на Корейском полуострове и усилением конфронтационной риторики

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты и выражает обеспокоенность напряженностью на Корейском полуострове. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь строго осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, а также серию запусков различных ракет за последние два дня. Генеральный секретарь вновь повторяет призыв к КНДР немедленно прекратить все дальнейшие провокации и полностью соблюдать свои международные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Он глубоко обеспокоен напряженностью на Корейском полуострове и усилением конфронтационной риторики", - сказал представитель генерального секретаря.

"Он настоятельно призывает КНДР предпринять немедленные шаги по возобновлению переговоров и просит все заинтересованные стороны собраться вместе и способствовать созданию атмосферы для ведения диалога с целью достижения устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Дюжаррик.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку". В пятницу южнокорейским военным пришлось поднимать в небо авиацию после обнаружения в небе около 180 самолетов КНДР.