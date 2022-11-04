ФАО будет наращивать помощь Украине

Также Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций указывает на необходимость финансирования страны

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подписала с правительством Украины соглашение, в рамках которого наиболее уязвимые жители страны, особенно сельских районов, получат помощь, в том числе ресурсы для растениеводства и животноводства. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении организации, соглашение предусматривает наращивание объемов помощи и расширение присутствия ФАО на Украине.

Соглашение предусматривает создание "проектного офиса для содействия в предоставлении технической и гуманитарной помощи наиболее уязвимым жителям страны, особенно в сельских районах". Для оказания поддержки Украине в ФАО ранее был создан План быстрого реагирования (ПБР), который предусматривает выделение до конца этого года $115,4 млн для оказания помощи почти миллиону человек в сельских районах страны. "Меры реагирования ФАО включают предоставление ресурсов для растениеводства и животноводства, а также денежных средств для оказания поддержки наиболее пострадавшим мелким фермерам и животноводам, чтобы они успели выполнить сезонные работы в срок", - указывают в ФАО.

Для урегулирования кризисной ситуации с хранением зерна ФАО разработала Стратегию по наращиванию мощностей для хранения зерна (СНМХЗ), которая требует выделения еще $65 млн. "Эта стратегия, дополняющая ПБР, призвана обеспечить наличие на Украине мощностей для хранения свыше 4 млн тонн зерна, что составляет 25% от оценочной общей потребности", - уточняется в заявлении ФАО.

Всего на реализацию ПБР и СНМХЗ необходимы $180 млн, из которых сейчас в распоряжении ФАО имеется почти $80. "Для оказания поддержки уязвимым домохозяйствам в сельской местности, особенно для подготовки к приближающемуся зимнему сезону, срочно необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы", - призывает ФАО.

Последствия конфликта

Как напоминается, Украина присоединилась к ФАО в 2003 году, а с 2015 года организация со штаб-квартирой в Риме проводит там работу по двум стратегическим направлениям: чрезвычайные гуманитарные меры реагирования в затронутых конфликтом областях и развитие сельского хозяйства на территории всей страны. "После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ФАО активизировала свою деятельность в стране для поддержки сельскохозяйственного производства и продовольственных систем с целью защиты продовольственной безопасности уязвимых домохозяйств и сообществ по всей Украине", - прокомментировал первый заместитель Генерального директора ФАО Лоран Тома, подписавший указанное соглашение со стороны ФАО. Как он пояснил, данный документ позволяет расширить сотрудничество, увеличить сельскохозяйственный потенциал Украины и защитить продовольственную безопасность наиболее уязвимых перед нехваткой продовольствия украинцев.

ФАО констатирует, что последствия конфликта на Украине серьезно нарушили сельскохозяйственное производство и экспорт пищевой продукции страны, создав угрозу для продовольственной безопасности как на местном, так и на глобальном уровнях. По всей стране, особенно в зонах активных боевых действий, значительно выросли цены на основные товары, включая продовольствие. Сельхозпроизводители сталкиваются со сложностями в обеспечении удобрениями и пестицидами, топливом, энергоснабжением и техникой, а также кормами и ветеринарными медикаментами.