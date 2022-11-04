Президент Нагорного Карабаха назначил госминистром Рубена Варданяна

Варданян ранее сообщил о намерении отказаться от гражданства РФ и переехать в Нагорный Карабах

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян назначил государственным министром страны Рубена Варданяна. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте главы НКР.

"Указом президента Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) Араика Арутюняна государственным министром назначен Рубен Карленович Варданян", - говорится в сообщении.

Российский бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.