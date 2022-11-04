4 ноября, 17:48

В Пентагоне заявили, что к 2030 году будут три державы с равными ядерными арсеналами

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол считает, что Китай в ближайшие годы увеличит свой ядерный арсенал "в четыре раза"