Госдеп поддержал утверждения Шольца по оказанию влияния КНР на РФ по Украине

По версии германского канцлера, Китаю как постоянному члену Совета Безопасности ООН нужно повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полностью согласна с тем, что Китай должен повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Данное утверждение канцлера ФРГ Олафа Шольца в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung прокомментировал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Канцлер Шольц весьма точно изложил цели своего визита в Пекин в статье, опубликованной на этой неделе. И мы полностью согласны с тем, что он изложил в этой статье. Это включает среди прочего призыв к председателю [КНР] Си [Цзиньпину] повлиять на президента [России Владимира] Путина с тем, чтобы [РФ] никогда не применяла ядерное оружие любого вида", - сказал глава американской дипломатии на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7), прошедшей в Мюнстере на западе Германии.

По версии германского канцлера, Китаю как постоянному члену Совета Безопасности ООН нужно повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Он полагает, что Москва не страшится применения ядерного оружия. Шольц утверждал, что она "тем самым грозит перейти красную линию, которая затронет все человечество".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.