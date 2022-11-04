4 ноября, 18:11
Военная операция на Украине

Госдеп поддержал утверждения Шольца по оказанию влияния КНР на РФ по Украине

По версии германского канцлера, Китаю как постоянному члену Совета Безопасности ООН нужно повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полностью согласна с тем, что Китай должен повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Данное утверждение канцлера ФРГ Олафа Шольца в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung прокомментировал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Канцлер Шольц весьма точно изложил цели своего визита в Пекин в статье, опубликованной на этой неделе. И мы полностью согласны с тем, что он изложил в этой статье. Это включает среди прочего призыв к председателю [КНР] Си [Цзиньпину] повлиять на президента [России Владимира] Путина с тем, чтобы [РФ] никогда не применяла ядерное оружие любого вида", - сказал глава американской дипломатии на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7), прошедшей в Мюнстере на западе Германии.

По версии германского канцлера, Китаю как постоянному члену Совета Безопасности ООН нужно повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Он полагает, что Москва не страшится применения ядерного оружия. Шольц утверждал, что она "тем самым грозит перейти красную линию, которая затронет все человечество".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Теги:
УкраинаСШАГерманияРоссияШольц, ОлафБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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