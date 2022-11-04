Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Турция выступает за возобновление переговоров между Россией и Украиной с целью скорейшего прекращения конфликта между двумя странами. Об этом турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил в пятницу на встрече в Стамбуле с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Наш президент отметил на встрече, что считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта", - сообщила по итогам встречи администрация главы государства.