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обновлено 4 ноября, 19:07
Военная операция на Украине

Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Турция выступает за возобновление переговоров между Россией и Украиной с целью скорейшего прекращения конфликта между двумя странами. Об этом турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил в пятницу на встрече в Стамбуле с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Наш президент отметил на встрече, что считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта", - сообщила по итогам встречи администрация главы государства. 

Теги:
УкраинаРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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