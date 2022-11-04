Блинкен заявил, что G7 осознает необходимость сближения позиций по подходу к Китаю

По мнению главы Госдепа, "в последние два года наблюдается усиливающееся сближение между США и Европой в подходе к Китаю, что проявляется в целом ряде аспектов"

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) осознают необходимость согласования своего подхода к Китаю, сближение взглядов членов "семерки" усиливается. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7.

"В ходе наших обсуждений здесь мы ясно понимаем необходимость согласования нашего подхода к КНР перед лицом растущего давления и в рамках совместного противодействия искажающей рынок политике и практике Пекина, которые наносят ущерб рабочим и промышленности во всех наших странах", - утверждал шеф американской дипломатии.

По его мнению, "в последние два года наблюдается усиливающееся сближение между США и Европой в подходе к Китаю, что проявляется в целом ряде аспектов". "Мы разделяем обеспокоенность по поводу некоторых действий Китая, включая его экономическую практику, которая влияет на все наши страны, угрожающее поведение в отношении Тайваня, которое рискует поставить под угрозу мир и стабильность, на которые полагаются страны, когда речь идет о Тайваньском проливе, соблюдение прав человека и, конечно же, риск углубления или создания новых экономических зависимостей в критически важных сферах. По всем этим вопросам Соединенные Штаты и Европа в значительной степени солидарны, и, как я уже сказал, мы наблюдаем усиливающееся сближение [по подходу к КНР]", - полагает Блинкен.