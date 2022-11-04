Еврокомиссия назвала независимость ЕС от энергоресурсов России стратегической целью

Гендиректор ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен сообщила, что в настоящее время газохранилища Евросоюза заполнены на 95%

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Независимость Евросоюза от российских энергоресурсов является стратегической целью объединения. Об этом заявила гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, выступая в пятницу в Атлантическом совете в США.

"Это наша стратегическая цель (избавление от зависимости от российских энергоресурсов - прим. ТАСС). Я думаю, что развитие событий подтвердило это направление", - сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли ЕС вернуться к российским энергоресурсам после конфликта на Украине.

По ее словам, в настоящее время газохранилища ЕС заполнены на 95%.