Поддержка Украины, санкции и очередные обвинения в адрес РФ. О чем заявили главы МИД G7

Также главы внешнеполитических ведомств уделили развитию отношений со странами Африки

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) завершили в пятницу двухдневную встречу, которая проходила в небольшом городке Мюнстер (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ. Основными темами изначально были заявлены ситуация на Украине и в Иране, а также отношения с Россией.

Вместе с тем особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию отношений со странами Африки. В частности, в Мюнстер были приглашены представители ряда африканских государств и Африканского союза. Во второй день форума прошло множество двусторонних встреч стран "Большой семерки" и государств Африки.

По прибытии главы МИД G7 в один голос говорили о необходимости оказания дальнейшей всесторонней поддержки Украине и ужесточения санкций в отношении Ирана и России. США на встрече представлял госсекретарь Энтони Блинкен.

По итогам переговоров было принято совместное заявление.

Очередные обвинения

Страны Группы семи заявили о готовности продолжать вводить экономические санкции в отношении России и других стран, оказывающих поддержку военной операции РФ на Украине. Они вновь призвали Россию немедленно прекратить операцию и вывести все свои силы и военную технику.

Они также повторили призыв к белорусским властям "прекратить разрешать российским вооруженным силам использовать территорию Белоруссии для запуска ракет, нацеленных на Украину". При этом министры пригрозили Белоруссии "огромными дополнительными расходами" в случае более прямого участия республики в конфликте.

В то же время министры предупредили РФ о последствиях применения оружия массового уничтожения. "Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями", - заявили они. Главы МИД стран G7 отвергли информацию России о готовности Украины применить "грязную бомбу". "Проверки МАГАТЭ подтвердили, что эти обвинения не имеют под собой почвы, и мы благодарим Украину за прозрачность", - заявили они.

Кроме того, главы МИД призвали РФ прислушаться к призывам ООН о продлении зерновой сделки.

Страны Группы семи также планируют "в ближайшие недели" завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть. "Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение предельной цены на поставляемую по морю российскую нефть", - подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

Украину не бросят

Министры также сообщили о создании координационного механизма для оказания поддержки в восстановлении Украины. "Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее важнейшую энергетическую и водную инфраструктуру", - отметили они.

"Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении. Министры подтвердили "свою непоколебимую приверженность продолжению предоставления финансовой, гуманитарной, военной, политической, технической и юридической поддержки, необходимой Украине для облегчения страданий ее народа и поддержания суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ".

Обсуждение Ирана

Министры иностранных дел обвинили Иран в передаче беспилотных летательных аппаратов государствам и негосударственным акторам. "Мы решительно осуждаем продолжающуюся дестабилизирующую деятельность Ирана на Ближнем Востоке и вокруг него. К ней относится деятельность Ирана с баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотными летательными аппаратами и передача такого передового оружия государствам и негосударственным акторам", - утверждали главы МИД.

Они также пообещали не допустить появления у Ирана ядерного оружия, обвинив Тегеран в "недостаточном сотрудничестве" с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Главы внешнеполитических ведомств "семерки" считают, что Тегеран не выполнил необходимые условия для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, они намерены привлечь Иран к ответственности за сбитый в январе 2020 года Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Вместе с тем главы МИД призвали иранские власти освободить арестованных участников акций протеста и осудили задержания Ираном лиц с двойным гражданством и иностранных граждан.

Предупреждение Китаю

Страны G7 заявили о стремлении к сотрудничеству с Китаем в областях, "где это возможно", в том числе по вопросам мира и безопасности, глобального здравоохранения и климата. При этом они предостерегли Пекин от "односторонних попыток изменить статус-кво силой".

"Мы, члены G7, стремимся к конструктивному сотрудничеству с Китаем, где это возможно и в наших интересах, в частности по таким глобальным вызовам, как мир и безопасность, глобальное здравоохранение, кризис в области климата и биоразнообразия, а также сохранение природных ресурсов", - указали главы МИД.

Вместе с тем Группа семи "напомнила Китаю о необходимости соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз, принуждения, запугивания или применения силы". "Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменения статус-кво при помощи силы или принуждения", - заявили министры.

Главы МИД выразили обеспокоенность "сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе в Синьцзяне и Тибете", а также в связи с ситуацией в Гонконге. Они призвали Пекин "обращаться с иностранными дипломатами в соответствии с его обязательствами согласно Венской конвенции". В то же время министры выступили за мирное разрешение вопросов, связанных с Тайванем.

Страны G7 "решительно осудили беспрецедентную серию незаконных пусков баллистических ракет, проведенных КНДР в 2022 году, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, а также пуск баллистической ракеты средней дальности 4 октября 2022 года, который был безрассудно произведен над Японией". "Мы призываем КНДР немедленно прекратить свою дестабилизирующую деятельность, полностью соблюдать все юридические обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН, полностью соблюдать ДНЯО и гарантии МАГАТЭ", - отметили министры.

Приоритеты в Африке

Министры указали на стратегическую и геополитическую важность Африканского континента, сообщив о своей приверженности инвестированию в качественную инфраструктуру в Африке. "Мы продолжим работать с нашими африканскими партнерами над созданием устойчивых агропродовольственных и энергетических систем, смягчением последствий изменения климата и противодействием дезинформации", - заверили они.

В то же время политики объявили о намерении укрепить сотрудничество со странами Центральной Азии. Министры договорились совместно работать над развитием транспортных и торговых связей с этими государствами.

Меры безопасности

Это вторая встреча глав МИД G7, которая прошла в этом году под председательством Германии. Предыдущее заседание глав МИД "семерки" состоялось в середине мая в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

Встреча министров иностранных дел проходила с 3 ноября в условиях повышенных мер безопасности. Исторический центр города, где велись переговоры глав МИД "Большой семерки" и располагался пресс-центр, был полностью перекрыт. Правоохранительные органы установили там специальные ограждения - так называемую зону безопасности. Местных жителей, а также гостей Мюнстера просили выбирать другие маршруты.

Кроме того, ограждения были установлены вокруг одного из крупнейших отелей города Atlantic Hotel Muenster, где остановились представители иностранных делегаций и средств массовой информации. Безопасность в городе обеспечивали в основном представители местной полиции.

Место выбрано неслучайно

Сами переговоры проходили в Зале мира в исторической ратуше Мюнстера. Это место, как рассказала глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, было выбрано неслучайно. В 1648 году в Зале мира был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. В соответствии с ним, в частности, Нидерланды стали независимым государством.

Группа семи - объединение экономически развитых стран. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".