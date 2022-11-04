Байден заявил о проблемах с поставками Украине ракет Javelin из-за нехватки чипов

Президент США подчеркнул, что расширение производства полупроводников является вопросом национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. США испытывали проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом президент США Джо Байден рассказал в пятницу, выступая в Калифорнии с речью, посвященной развитию производства полупроводников в стране.

"Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов", - сказал Байден. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

Как подчеркнул Байден, расширение производства полупроводников является, в частности, вопросом национальной безопасности. "Нам нужны полупроводники не только для этих Javelin, но и для других систем вооружений, которые существуют сегодня или появятся в будущем", - пояснил президент США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.