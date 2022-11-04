Пентагон сообщил об отправке на Украину восьми ЗРК NASAMS

Они могут быть доставлены уже в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американская администрация отправила на Украину восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые могут быть доставлены уже в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.

"Что касается комплексов NASAMS [для Киева], я думаю, что на подходе около восьми систем. Я точно не знаю, где они сейчас в цепочке [поставок], но они уже в пути. И я думаю, это важно", - отметил он, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По мнению Плама, Украина столкнется с серьезными проблемами при внедрении противоракетных систем на своей территории. "Очевидно, что для защиты нужны противоракетные системы. Я думаю, что одна из проблем, с которыми сталкивается Украина, заключается в том, что она не сможет обеспечить всестороннюю защиту. У вас не может быть щита. И если бы у вас было 10, или 20, или 30 систем, куда бы они пошли? Что вы будете защищать? Это проблема принятия решения в сфере обороны. Это довольно трудно делать в мирное время, не говоря уже о конфликтах", - сказал помощник министра обороны.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что инструкторы из Норвегии завершают в Германии подготовку около 100 украинских военнослужащих к работе с NASAMS. Издание отметило, что курс продолжался около двух недель и завершится в ближайшие несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.