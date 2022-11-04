CNN: на Украине отключилось 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX

К нарушениям в работе привела нехватка финансирования, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Нехватка финансирования привела к отключению 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX на Украине с 24 октября. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Всего на Украине, как сообщал ранее владелец SpaceX Илон Маск, находится около 25 тыс. терминалов Starlink. Обслуживание каждого из них обходится в $2,5-4,5 тыс. в месяц. Как отмечает CNN, хотя Маск заявлял, что готов предоставлять услуги связи за свой счет, основную часть платежей вносили власти Украины. Однако в последнее время Киеву стало сложно находить для этого средства. Телеканал указывает, что количество терминалов на Украине выросло с середины лета примерно с 4 тыс. до 25 тыс., прежде всего за счет поставок из европейских стран, в результате значительно увеличились расходы на их обслуживание.

Часть расходов на оплату услуг Starlink взяли на себя Великобритания, Польша и США, однако Украине по-прежнему не хватает средств. Как указывает телеканал, Вашингтон также продолжает переговоры с Маском по поводу того, каким образом должны оплачиваться предоставляемые им услуги связи.

14 октября Маск заявил о том, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позже компания отозвала свое обращение к Пентагону с просьбой о финансовой поддержке функционирования этой системы спутниковой связи.