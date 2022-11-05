Китай призвал США прекратить конфронтацию на Корейском полуострове

Пекин обеспокоен эскалацией напряженности, отметил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. США должны прекратить действия, которые ведут к росту напряженности и конфронтации на Корейском полуострове. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Китай внимательно следит за событиями на Корейском полуострове и глубоко обеспокоен эскалацией напряженности, - сказал дипломат. - Международная ситуация остается сложной и нестабильной. Надеемся, что все стороны будут сохранять сдержанность, действовать с осторожностью, воздерживаться от любых действий, которые приведут к усилению напряженности или просчетам".

"Недавние ракетные запуски КНДР напрямую связаны со словами и действиями соответствующих сторон. США и соответствующие страны возобновили широкомасштабные военные учения с задействованием сотен самолетов, - отметил постпред КНР. - <…> Мы призываем США прекратить способствовать росту напряженности и конфронтации, поддержать слова действиями, продемонстрировать искренность, ответить на легитимную обеспокоенность КНДР для создания условий по возобновлению диалога".