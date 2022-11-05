"Национальное объединение" во Франции изберет новое руководство

Впервые за последние 11 лет на пост председателя партии не баллотируется Марин Ле Пен

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Съезд "Национального объединения", открывающийся в субботу в Париже, изберет новое руководство этой крупнейшей оппозиционной партии Франции. Впервые за последние 11 лет на пост ее председателя не баллотируется Марин Ле Пен.

Ле Пен, представлявшая партию на трех последних президентских выборах, заблаговременно уведомила сторонников о том, что в предстоящий период намерена сосредоточиться на работе во главе парламентской фракции. На июньских выборах в нижнюю палату парламента "Национальное объединение" значительно укрепило свои позиции, и теперь партии принадлежат там 89 из 577 мест.

За пост председателя на съезде будут вести борьбу два заместителя Ле Пен: 27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла, временно исполняющий сейчас обязанности партийного лидера, и 53-летний мэр Перпиньяна, партийного форпоста на юге Франции, Луи Альо. Шансы первого кандидата оцениваются наблюдателями выше, поскольку с президентской кампании Ле Пен именно Барделла руководил партийным аппаратом. Для Альо важно не допустить большой разницы в голосах, чтобы сохранить влияние на линию партии.

Акценты в политике

Во внешней политике партия акцентирует внимание на углубляющихся противоречиях между приоритетами Франции и Европейского союза, чьи решения, по ее мнению, способны нанести ущерб национальной экономике. По оценке партии, введенные Евросоюзом против России санкции, оказались контрпродуктивными, став бумерангом для самих западноевропейских стран. В экономической сфере "Национальное объединение" основное внимание уделяет теме, которая волнует французов в первую очередь: защите покупательной способности на фоне резкого роста цен на отопление и продовольствие.

Партия констатирует также рост противоречий между интересами столицы и провинциальных коммун. Инфраструктура больших городов, по ее мнению, не справляется с потоком мигрантов и растущей динамикой правонарушений. В Национальном центре научных исследований напоминают, что ставку на антикризисную программу с набором социальных требований "Национальное объединение" сделало еще до начала конфликта на Украине, а именно на пике пандемии коронавируса, последствия которой ослабили французскую экономику. Этой осенью при рассмотрении в парламенте финансовых законопроектов партия неоднократно была инициатором вотумов недоверия правительству. Ее резолюции, однако, не получили необходимой поддержки.

Часть аналитиков связывает съезд с началом подготовки к следующим президентским выборам. В финале президентского марафона 2022 года Ле Пен завоевала более 13 млн голосов французов. Она уступила действующему президенту Эмманюэлю Макрону с разницей в 17 процентных пунктов (58,55% голосов у Макрона и 41,45% у Ле Пен), тогда как на предыдущих выборах в 2017 году разрыв между ними был вдвое больше и достигал почти 33 п.п. (66,1% и 33,9% голосов соответственно).

Полномочия главы государства во Франции ограничены двумя мандатами по пять лет, и действующий президент уже не сможет баллотироваться в 2027 году. Между тем новую - уже четвертую попытку - Ле Пен завоевать Елисейский дворец на следующих выборах никто из ведущих политических аналитиков не ставит под вопрос. По мнению большинства наблюдателей, освобождение от председательских обязанностей в партии позволит ей заблаговременно готовиться к новой кампании и искать дополнительных союзников.

Партийный юбилей

На субботнем форуме партии не будет присутствовать ее основатель Жан-Мари Ле Пен. На политическую сцену 94-летний ветеран пришел более полувека назад, чтобы возглавить поход среднего класса против "бюрократии и налогового гнета". Съезд совпадает с юбилеем партии, основанной в 1972 году как "Национальный фронт". Под его руководством фронт добивался сокращения иммиграции, ужесточения уголовных наказаний и "раскрепощения предприятий". В 2002 году Жан-Мари Ле Пен сенсационно прорвался во второй тур президентских выборов, оттеснив кандидата социалистов, премьера Лионеля Жоспена. В финале тех выборов Франция - и левая, и правая - солидарно проголосовала за популярного мэра Парижа Жака Ширака, но прорыв Ле Пена вошел в историю.

Спустя еще девять лет, в январе 2011 года, Жан-Мари Ле Пен уступил председательский молоток своей дочери Марин, адвокату по профессии. Различия поколений, однако, не замедлили проявиться. Риторика основателя не устроила наследников, тем более что юстиция не раз выносила ему порицания за речи, нарушающие французские законы. Терпению дочери пришел конец, когда отец потребовал реабилитации маршала Филиппа Петена, возглавлявшего в годы Второй мировой войны коллаборационистский режим Виши. Она потребовала от отца окончательно уйти из политики.

Впервые за полвека во главе партии, таким образом, формально больше не будет представителя династии Ле Пен. Фамильные узы тем не менее сохранятся в случае избрания главой партии Жордана Барделла. Его спутницей является Нольвенн Оливье - племянница Марин Ле Пен, дочь ее старшей сестры Мари-Каролин.

Объявление результатов выборов ожидается на съезде во второй половине дня. Выступление нового председателя запланировано на вечернем заседании.