В Пентагоне заявили о создании штаба в ФРГ для контроля над поставками оружия Киеву

По данным The New York Times, в новой структуре будут работать около 300 человек

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. США в Германии создадут штаб по вопросам безопасности, который будет заниматься координацией помощи Украине и контролем над поставками вооружений в долгосрочной перспективе. Об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Я рада сообщить, что для поддержания такого исторического уровня нашей постоянной поддержки Украины в сфере безопасности министерство создаст Группу помощи Украине в сфере безопасности, которую мы будем называть SAG-U, она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил и [будет нужна] для координации наших усилий", - сказала она.

По словам представителя американского оборонного ведомства, новая штаб-квартира поможет США "продолжить оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе".

"Группа помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U) - это не новая миссия, это более эффективный и оптимизированный способ управлять процессом. Это продолжение той работы, которую уже выполнял 18-й военно-воздушный корпус в регионе. Группа - это логичный способ продолжить предоставлять помощь Украине в краткосрочной и в долгосрочной перспективе", - добавила Сингх.

Как пишет газета The New York Times, группа будет контролировать то, как США и их союзники обучают и оснащают необходимым украинских военных. В новой структуре будут работать около 300 человек. Действующие и бывшие высокопоставленные американские чиновники высказали изданию мнение, что решение Пентагона создать новый штаб и поставить дополнительное оружие говорит о том, что США "ожидают, что угроза со стороны России для Украины и ее соседей будет сохраняться в течение многих лет".

Сингх 4 ноября сообщила о выделении США Украине очередного пакета военной помощи объемом $400 млн. Он предполагает, в том числе, передачу Киеву чешских танков Т-72.