5 ноября, 00:16
Военная операция на Украине

Посол в Москве: Таиланд готов предоставить площадку РФ и Украине для прямого диалога

По словам Сасивата Вонгсинсавата, королевство, а также Камбоджа и Индонезия дали понять, что полны решимости работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения духа сотрудничества

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд готов предоставить Москве и Киеву переговорную площадку для прямого диалога и решения кризиса на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

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"Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса", - отметил дипломат.

Посол напомнил, что в качестве принимающей стороны саммитов АСЕАН, G20 и АТЭС Камбоджа, Индонезия и Таиланд ясно дали понять в совместном заявлении для прессы в мае, что полны решимости работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения духа сотрудничества, чтобы укрепить центральную роль АСЕАН, авторитет и актуальность в поддержании мира и стабильности в региональных и глобальных усилиях.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск. 

Теги:
УкраинаТаиландРоссияВоенная операция на Украине
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