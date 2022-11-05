5 ноября, 00:33

Байден заявил об оптимизме накануне промежуточных выборов в Конгресс

Президент США выразил надежду на победу

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что оптимистично настроен в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"Я думаю, что в этот раз мы выиграем. Я действительно положительно оцениваю наши шансы", - сказал американский лидер журналистам.

"Я думаю, что мы сохраним контроль над Сенатом и получим еще место. Я думаю, что у нас есть шанс выиграть в Палате представителей", - продолжил он. "Так что я оптимистично настроен. Это действительно так", - добавил хозяин Белого дома.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть его Сената. Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить свое представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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