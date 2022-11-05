Риши Сунак пообещал восстановить доверие к британскому правительству

Премьер надеется, что Консервативная партия останется той политической силой, которая должна управлять государством

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал восстановить доверие к правительству страны, подорванное его предшественниками. В опубликованном в субботу интервью газете The Times он также заявил, что уверен в своей способности провести королевство через период экономических трудностей.

"Я полностью признаю, что в последние недели и месяцы доверие [к правительству] было подорвано. Я также понимаю, что доверие - это не нечто самой собой разумеющееся, его нужно заслужить. Моя задача - восстановить доверие людей, и этим я намерен заниматься", - сказал он. Сунак заявил, что будет честен с британцами, будет принимать сложные, но справедливые решения и сосредоточится на тех вопросах, которые имеют наибольшее значение для жителей страны, столкнувшихся с наиболее сильным падением уровня жизни за последние полвека.

Новый премьер выразил уверенность, что Консервативная партия, находящаяся у власти в стране с 2010 года, по-прежнему является той политической силой, которая должна управлять государством. Отставка двух премьер-министров и череда скандалов подорвали рейтинг тори. Несмотря на высокую личную популярность Сунака, консерваторы серьезно уступают лейбористам в опросах общественного мнения. Очередные выборы в парламент страны должны состояться до конца 2024 года.

Несмотря на необходимость улучшать имидж тори в глазах избирателей, Сунаку придется принимать непопулярные решения. 17 ноября его министр финансов Джереми Хант выступит с бюджетным посланием и, как ожидается, объявит о повышении налогов и сокращении ряда расходных статей бюджета. Сунак отказался говорить с The Times о конкретных мерах, которые сейчас обсуждаются кабмином, но признал, что "придется принимать сложные решения".

"Правильно честно говорить о тех компромиссах, на которые приходится идти. Все сейчас говорят о заимствованиях, все понимают, что правительство не может делать все", - сказал он, прозрачно намекнув на то, что опыт его предшественницы Лиз Трасс должен служить предостережением для политиков, пытающихся решить все проблемы страны за счет заемных средств, что в результате разгоняет инфляцию и подрывает доверие к властям.

Говоря о причинах экономических проблем в королевстве, которому, согласно прогнозам Банка Англии, предстоит двухлетняя рецессия, Сунак назвал последствия пандемии COVID-19 и конфликт на Украине, который привел к резкому подорожанию энергоносителей. При этом он прямо не упомянул ни допущенных Трасс ошибок, ни последствий Brexit, который, по словам экс-главы Банка Англии Марка Карни, не пошел на пользу британской экономике.