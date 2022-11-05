NYT: США видят вице-премьера Канады преемницей Столтенберга на посту генсека НАТО

В Вашингтоне считают, что преимуществом Христе Фриланд является владение несколькими иностранными языками, включая русский и украинский, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Представители стран НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, США отдают предпочтение вице-премьеру и главе Минфина Канады Христе Фриланд, имеющей украинские корни. Об этом в пятницу написала газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников издания, среди союзников по НАТО уже началась борьба по вопросу о том, кто займет пост руководителя альянса после Столтенберга, полномочия которого истекают осенью 2023 года. Они указали, что пока говорить о том, кто именно возглавит НАТО, рано, поскольку некоторые кандидатуры другие члены альянса в итоге могут не одобрить.

Тем не менее Вашингтон считает главным кандидатом канадского вице-премьера Христю Фриланд, которая ранее была министром иностранных дел страны. Как пишет издание, у Фриланд много преимуществ: она владеет несколькими иностранными языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления и руководила "сложными ведомствами". Кроме того, Фриланд в случае успеха станет первой женщиной и первым гражданином Канады, возглавившим НАТО.

США своего кандидата на пост генсека НАТО не предлагают, поскольку именно американский генерал руководит войсками альянса в Европе. Между тем, по данным издания, в самом Евросоюзе выбирают будущего руководителя альянса среди политиков-женщин. "Сильными претендентами" на пост генсека НАТО газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову и бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. От Британии, которая вышла из ЕС, кандидатом на руководящий пост в альянсе может стать глава Минобороны Бен Уоллес.

Как заявил один из представителей НАТО газете, внутри альянса вопросы есть ко всем кандидатам. В этой связи страны - члены НАТО могут продлить срок полномочий Столтенберга на один год. Ранее он просил продлить его срок на два года на фоне конфликта на Украине, но ему дали возможность быть на посту лишь в течение еще одного года.