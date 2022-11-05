AP: власти Венесуэлы и оппозиция готовятся возобновить переговоры

При этом власти страны не назначили своих представителей, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы и оппозиция могут возобновить переговоры более чем год спустя после предыдущего раунда. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их данным, делегации двух сторон могут встретиться в столице Мексики Мехико примерно в середине ноября. Собеседники агентства указали, что основной темой переговоров должна стать возможная программа гуманитарной помощи, стороны также, как предполагается, обсудят условия проведения президентских выборов в стране в 2024 году.

Агентство пишет, что пока власти Венесуэлы не назначили своих представителей для участия в переговорах.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним тогда присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организации американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В августе 2021 года правительство и оппозиция Венесуэлы начали в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. Позднее Мадуро заявил об отказе от дальнейшего диалога с оппозицией до тех пор, пока США не ответят за похищение гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба. Он был задержан в Кабо-Верде и экстрадирован в Соединенные Штаты, где обвиняется в отмывании бюджетных средств Венесуэлы через структуры в США. В мае этого года председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что встретился с представителем оппозиции Херардо Блайдом для обсуждения возможности возобновления переговоров.