Байден заявил, что купленный Маском Twitter "извергает ложь на весь мир"

Президент США отметил, что обеспокоен покупкой предпринимателя

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен покупкой предпринимателем Илоном Маском компании Twitter, поскольку принадлежащая ей одноименная социальная сеть является инструментом, который "извергает ложь на весь мир".

"Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир", - сказал хозяин Белого дома, выступая в пятницу на предвыборном мероприятии в Чикаго (штат Иллинойс). Его слова приводит агентство Reuters.

О намерении Маска купить Twitter за $44 млрд руководство компании сообщило в апреле. Заключение сделки было отложено ввиду споров между ними о количестве фальшивых учетных записей в одноименной соцсети. 12 июля руководство Twitter обратилось в суд, пытаясь таким образом заставить бизнесмена выполнить свои обязательства.

27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Он также объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации контента.

Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства. Позже агентство Bloomber сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое, в пятницу начались первые увольнения сотрудников Twitter.