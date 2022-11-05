Посол Таиланда в России заявил, что страна хотела бы увидеть Путина на саммите АТЭС

Ожидается конструктивное взаимодействие со всеми партнерами, подчеркнул Сасиват Вонгсинсават

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд хотел бы видеть президента России Владимира Путина на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18-19 ноября в Бангкоке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"В настоящее время завершается подготовка списка подтвержденных участников. Мы все еще ожидаем некоторых официальных ответов. Однако как принимающая сторона мы с нетерпением ждем возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнерами", - сказал дипломат.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство от Новой Зеландии.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 12:00 мск.