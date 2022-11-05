На Украине рассчитывают получить от других стран новые системы ПВО к концу года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "об этом есть соответствующие договоренности"

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Киев рассчитывает, что до конца 2022 года будут реализованы договоренности с другими странами касательно поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны для Украины. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года. Но, по крайней мере, мы делаем все для того, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть соответствующие договоренности", - приводит слова Кулебы украинское агентство УНИАН.

3 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи заявил, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, в том числе €3 млрд на военную помощь и €19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран - членов ЕС. 4 ноября заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом $400 млн.