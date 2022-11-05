Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана

В сутки в среднем там проходят свыше 100 судов

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Судоходство в Дарданеллах временно приостановлено в субботу утром из-за тумана. Об этом сообщило управление контроля судоходства в проливе, соединяющем Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор - с Черным.

"Судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны. Об этом предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.

Дарданеллы в сутки в среднем проходят свыше 100 судов.