5 ноября, 06:19

Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана

В сутки в среднем там проходят свыше 100 судов

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Судоходство в Дарданеллах временно приостановлено в субботу утром из-за тумана. Об этом сообщило управление контроля судоходства в проливе, соединяющем Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор - с Черным.

"Судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны. Об этом предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.

Дарданеллы в сутки в среднем проходят свыше 100 судов. 

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Турция
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