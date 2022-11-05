В СФ считают нужным судить в Донбассе Зеленского и других украинских военных преступников

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала геноцидом проводимую Киевом с 2014 года политику по отношению к Донбассу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Военный трибунал, организованный в Донбассе, должен рассматривать уголовные дела против украинских военных преступников, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в субботу заявила ТАСС член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса, - сказала сенатор. - Именно там Зеленский и все те, кто принимал участие в уничтожении целого народа, должны будут отвечать за свои преступления".

Проводимую Киевом с 2014 года политику по отношению к Донбассу собеседница агентства назвала геноцидом. Она подчеркнула, что "жители Донбасса имеют право на то, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей".

Зеленский на уходящей неделе в интервью чешскому телевидению заявил, что после победы над РФ поедет в Крым, чтобы увидеть море. Сенатор, представляющая Крым в Совфеде, в свою очередь заметила, что Зеленского и таких как он действительно стоит привезти в Крым, "чтобы люди видели своих артистов, а он в свою очередь услышал мнение крымчан о себе". "Когда мы в клетке его провезем по всему Крыму, он и море сможет увидеть", - добавила Ковитиди.

Ранее власти Донецкой Народной Республики сообщали о подготовке к трибуналу над украинскими военными преступниками. На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что издевательства над народом Донбасса не могут остаться безнаказанными, над военными преступниками должен состояться международный трибунал.