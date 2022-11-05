Посол в Москве: Таиланд и Россия создадут центр для исследований в области наук о космосе

Сасиват Вонгсинсават добавил, что в положительном ключе обсуждаются программы двойной степени магистра в геоинформационных технологиях и дистанционном зондировании Земли

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Касетсатский университет Таиланда планирует создать с Россией центр для исследований в области наук о космосе и Земле. Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"Наше сотрудничество в области культуры и образования находится на удовлетворительном уровне. Вы правы, Касетсатский университет планирует совместно с Россией создать центр для исследований в области наук о космосе и Земле для того, чтобы заниматься исследованиями и осуществлять образовательные программы с Московским государственным университетом геодезии и картографии в сфере геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, глобальной навигационной спутниковой системы, аэрокосмических, полярных и космических наук", - сказал дипломат.

По его словам, в положительном ключе обсуждаются программы двойной степени магистра в геоинформационных технологиях и дистанционном зондировании Земли, так же как и другие короткие образовательные программы для студентов и академических работников. "В ноябре и декабре этого года планируется провести в онлайн-формате два симпозиума для ученых обоих учебных заведений. Тема первого симпозиума - пространственные данные в решении территориальных задач. Другой будет посвящен вспомогательным системам глобальных навигационных спутниковых среднеорбитальных группировок", - добавил посол.

Дипломат сообщил, что меморандум о взаимопонимании планируется подписать в Таиланде. Вместе с тем он отметил, что "такого рода взаимодействие не сводится только к Московскому университету геодезии и картографии". "Мы открыты для сотрудничества и с другими российскими университетами и институтами", - добавил посол.

"Кроме сотрудничества в области геоинформационных технологий, Касетсатский университет и в принципе тайская сторона также заинтересованы в развитии взаимодействия в области искусства, культуры и языка", - заключил дипломат.