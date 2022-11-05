В Одессе заявили о решении жителей города демонтировать памятник Екатерине II

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Одессы сообщили, что жители города в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.

"Завершена процедура подведения итогов голосования, посвященного дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе "Социально активный гражданин". Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади", - говорится в субботу в сообщении Telegram-канала одесских городских властей "Одесса. Официально".

В сообщении указывается, что теперь этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение ближайшей сессии депутатов городского совета.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. "Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Труханов добавил, что сам будет голосовать за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, с идеей создания которого он выступал ранее.

Борьба с памятником

В последнее время памятник Екатерине II, по указу которой был основан город, часто оскверняют вандалы. Кроме того, 5 июля электронная петиция с предложением заменить его на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990-х годах, набрала необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов. 13 июля вторая петиция о сносе памятника набрала 25 338 голосов. 1 августа украинский лидер Владимир Зеленский ответил на обе петиции и попросил власти города рассмотреть вопрос. При этом он отметил необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией.

Тогда Труханов отмечал, что не поддерживает войну с памятниками в условиях, когда идут боевые действия, поскольку в текущих обстоятельствах попытка переписать историю города может привести к поляризации общества. После этих и некоторых других заявлений мэра на сайте Зеленского появилась петиция с призывом "проверить его высказывания".

В последнее время власти украинских городов в рамках кампании по тотальной дерусификации активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией.