В НАТО считают минимальными риски применения на Украине ядерного оружия

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "Россия должна понять, что победителей в такой войне не будет"

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в субботу, что считает минимальными риски применения на Украине Россией ядерного оружия.

"Риски применения Россией на Украине ядерного оружия минимальны, однако если это все же произойдет, последствия будут огромными, поэтому мы со всей серьезностью смотрим на такую перспективу", - сказал генсек НАТО в интервью телеканалу NTV по итогам визита в Турцию. "Россия должна понять, что победителей в такой войне не будет", - добавил Столтенберг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В ходе трехдневного визита в Турцию Столтенберг провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром. На встречах обсуждались вопросы расширения альянса за счет приема в них Швеции и Финляндии, урегулирование на Украине и возобновление зерновой сделки, предусматривающей вывоз сельхозпродукции из портов Украины.