Иран заявил об отмене Украиной встречи с военными экспертами республики под давлением США

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил, что такая встреча планировалась на территории Польши в связи с обвинениями в адрес Тегерана по поводу якобы имевших место поставок оружия республики в РФ во время специальной военной операции на Украине

БЕЙРУТ, 5 ноября . /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян возложил в субботу на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросам вооружений. Как передал телеканал Al-Mayadeen, глава иранской дипломатии подтвердил, что такая встреча планировалась на территории Польши в связи с обвинениями в адрес Тегерана по поводу якобы имевших место поставок иранского оружия в РФ во время специальной военной операции на Украине.

"Действительно, мы договорились с министром Дмитрием Кулебой о дате встречи две недели назад в одной из европейских стран, и военная делегация из Ирана отправилась туда, но украинская сторона отказалась в последний момент от переговоров", - сказал он в беседе с активистами международной группы защитников Устава ООН. "Киев отменил встречу в последний момент, - подчеркнул Абдоллахиян. - Это произошло за 90 минут до начала заседания по причине оказанного на него (на Киев - прим. ТАСС) американского давления".

Касаясь шумихи, поднятой на Западе по поводу отправки Ираном ракет и беспилотных летательных аппаратов в Россию, министр подчеркнул, что "все эти утверждения ошибочны", и пояснил, что Тегеран передал ограниченное число беспилотников России, но это было сделано за несколько месяцев до начала военных действий на Украине.

4 ноября в Мюнстере министры иностранных дел стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) осудили Иран за передачу своих БПЛА другим государствам и высказались за ужесточение антииранских санкций.

Ранее Тегеран призвал Киев провести двустороннюю встречу на уровне экспертов для изучения данных о применении иранских беспилотников на Украине.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом. Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских БПЛА Россией, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны. Он подчеркнул, что Россия использует беспилотники отечественного производства.