Вучич провел пятичасовые переговоры с представителем ЕС по вопросу Косова

На них также присутствовал первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич провел пятичасовые переговоры со спецпредставителем Евросоюза (ЕС) по Западным Балканам Мирославом Лайчаком. Об этом в субботу сообщило агентство Tanjug.

Сообщается, что переговоры по вопросу обострения ситуации в Косове и Метохии, прошедшие в ночь с пятницы на субботу, продолжались около пяти часов. На переговорах помимо Вучича и Лайчака присутствовал первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

"Вчера вечером у меня был долгий и трудный, но искренний разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем. Я рассчитываю на ответственное поведение каждого, проявление сдержанности ради безопасности и стабильности. Необходимо избегать насилия", - написал в своем Twitter Лайчак после встречи.

Лайчак отметил, что все договоренности, достигнутые ранее в диалоге Белграда и Приштины, должны быть соблюдены.

Вучич на протяжении всей ночи с четверга на пятницу вел переговоры с представителями сербского населения Косова и Метохии. Сербы выразили готовность дать отпор незаконным решениям Приштины и защищать свою свободу. Вучич заверил, что Белград поддержит сербский народ в Косове и Метохии и не позволит повториться погромам.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, начиная выдавать предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.