Kyodo: Япония и США провели учения с американскими бомбардировщиками B-1B

Маневры прошли к западу от Кюсю над акваторией Восточно-Китайского моря

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Япония и США на фоне обострения ситуации вокруг КНДР провели в субботу совместные учения, в которых были задействованы истребители Сил самообороны и американские стратегические бомбардировщики B-1B. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Маневры прошли к западу от юго-западного японского острова Кюсю над акваторией Восточно-Китайского моря. С японской стороны в них были представлены пять истребителей-бомбардировщиков F-2 и два истребителя F-16, а с американской - два стратегических бомбардировщика B-1B.

Как отметило Минобороны, целью маневров была "демонстрация тесного сотрудничества и готовности Японии и США" в условиях участившихся ракетных пусков КНДР.

В субботу также заканчиваются самые масштабные за пять лет совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. Пхеньян отреагировал на них беспрецедентно активными пусками ракет. На фоне взаимных обвинений со стороны Пхеньяна и Вашингтона учения, которые должны были закончиться в пятницу, были продлены на один день, а КНДР заявила о готовности принять "сверхмощные контрмеры".