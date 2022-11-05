Президент Сербии обсудил ситуацию в Косове с послом России

Александар Вучич поблагодарил "за принципиальную позицию и поддержку Российской Федерации в вопросе защиты территориальной целостности и суверенитета" Сербии

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил ситуацию в Косове и Метохии (КиМ) с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко. Об этом сербский лидер сообщил в субботу в своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я проинформировал посла Боцан-Харченко о ситуации в сфере безопасности в Косове и Метохии, а также о давлении, с которым сербы и Сербия сталкиваются. Я еще раз поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку Российской Федерации в вопросе защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написал Вучич под совместной фотографией с российским дипломатом.

Ранее, в ночь на субботу, Вучич обсудил ситуацию в Косове и Метохии со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, переговоры продолжались более пяти часов. В субботу утром Вучич принял участие в экстренном заседании правительства Сербии по ситуации в КиМ. Затем Вучич обсудил ситуацию в автономном сербском крае с послом Китая в Белграде Чен Бо. Позднее Вучич встретится с Патриархом Сербским Порфирием и Священным Синодом, чтобы сообщить иерархам Сербской православной церкви о состоянии дел в Косове и Метохии.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, начиная выдавать предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.