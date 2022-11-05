Два бывших британских премьера раскритиковали сериал "Корона" о жизни Елизаветы II

По словам Джона Мейджора, "выдумка не должна быть выставлена как факты"

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Два бывших премьер-министра Великобритании - Джон Мейджор и Тони Блэр - раскритиковали телесериал "Корона" (2016 - настоящее время), посвященный жизни королевы Елизаветы II (1926-2022). Высказывания политиков в субботу опубликовала газета The Daily Telegraph в преддверии выхода 9 ноября на платформе стримингового сервиса Netflix нового, пятого по счету, сезона сериала.

В одном из эпизодов будущего сезона наследник престола принц Чарльз, ныне король Карл III, пытается заручиться поддержкой лейбориста Блэра, пришедшего к власти в 1997 году. По информации газеты, которая получила возможность ознакомиться с материалом для обзора, принц Чарльз в фильме предлагает политику совместную работу, чтобы защитить собственное будущее и проложить путь для свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.

"Не должно вызывать удивления, что это полнейшей и совершенный вздор", - заявил изданию представитель лейбориста, который возглавлял британское правительство в течение 10 лет.

Не менее резко выразился и Мейджор, занимавший пост премьера с 1990 по 1997 год. "Netflix может придерживаться точки зрения, что любая реклама - хорошая реклама. Но я вас уверяю, что это не так, особенно когда он не уважает память тех, кто более не с нами, или вкладывает заявления в уста тех, кто еще жив и не может защитить себя. Выдумка не должна быть выставлена как факты", - говорится в письме сэра Джона, направленного в The Daily Telegraph.

Давние претензии

Газета в связи с этим напоминает, что стриминговый сервис ранее проигнорировал просьбу Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании сопровождать каждую серию сериала пояснением о том, что все это художественный вымысел. С подобным обращением министерство выступило еще в 2020 году, когда шел четвертый сезон сериала, охватывающий период между 1977 и 1990 годами, в том числе начало отношений принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер, их свадьбу и рождение детей, принцев Уильяма и Гарри. Однако, как пишет вещательная корпорация Би-би-си, Netflix стал упоминать, что сюжет написан "по мотивам реальных событий".

Пятый, предпоследний, сезон, по информации СМИ, должен покрыть события 1990-х годов. Не исключено, что одно из важных мест может занять развод принца Чарльза с принцессой Дианой и ее смерть в 1997 году в ДТП в парижском туннеле. Роль Елизаветы II сыграет английская актриса Имельда Стонтон, ее супруга принца Филиппа - Джонатан Прайс, принца Чарльза - Доминик Уэст, а принцессы Дианы - Элизабет Дебики. Этот сезон станет первым, который выйдет на экраны после смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года и ее супруга герцога Эдинбургского в апреле прошлого года.

О сериале

Сериал "Корона" дебютировал в 2016 году, получив множество положительных отзывов профессионалов и зрителей. В ноябре 2020 года вышел четвертый из запланированных шести сезонов.

Замысел сериала принадлежит британскому драматургу Питеру Моргану, который также написал его сценарий. Ранее Морган выступил в роли сценариста целого ряда биографических фильмов, включая фильм "Королева" (2006).

Повествование в сериале начинается со свадьбы будущей королевы Великобритании и герцога Эдинбургского в 1947 году, а к пятому сезону действие перенесется уже в 90-е годы прошлого века, омраченные скандальными разводами сыновей Елизаветы II - принца Чарльза и принца Эндрю. Роль королевы по очереди исполняли три британские актрисы. В первых двух сезонах королеву сыграла Клэр Фой, в третьем и четвертом - Оливия Колман. "Корону" 15 раз номинировали на премию "Золотой глобус", она завоевала семь наград, в том числе в номинации "Лучший драматический телесериал" (2017 и 2021 годы).