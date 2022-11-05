В Молдавии вандалы нанесли свастику на памятники мемориала советским воинам

Как отметил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, "пока молдавская делегация в ООН голосует против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны"

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Скорбящая мать" в городе Единцы осквернен вандалами, на памятники и барельефы злоумышленники нанесли краской свастику и другие фашистские знаки. Об этом сообщил в субботу председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

"Пока молдавская делегация в ООН голосует против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны. Так сегодня выглядит памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы", - написал Петрович в своем Telegram-канале, приложив фотографии монументов.

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.