Ле Пен пообещала работать на благо страны после передачи руководства "Нацобъединением"

Она заявила, что гордится проделанной с 2011 года работой

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Бывшая председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая объявила в субботу о назначении официальным главой организации евродепутата Жордана Барделлы, пообещала работать на благо государства и намерении остаться в составе партии.

"Знайте, я не ухожу на каникулы из "Нацобъединения", я остаюсь как никогда мобилизованной. Я не намерена отдыхать, как и те из нас, кто намерен восстанавливать нашу страну, - сказала она, выступая на съезде партии, который транслировался на видеохостинге YouTube. - Я буду там, где буду нужна своей стране, и где этого потребует от меня государственный долг".

В ходе продолжительного выступления после объявления результатов внутрипартийных выборов, Ле Пен заявила, что гордится проделанной ею с 2011 года работой, не забыв, впрочем, упомянуть и "40-летнюю историю борьбы" "Национального фронта" (старое название партии до 1 июня 2018 года - прим. ТАСС) до ее вступления на должность председателя. Она отметила работу партии по взращиванию нового поколения политиков, и назвала "Нацобъединение" политическим движением, которое "каждый день утверждается, как настоящая правящая партия", и "будущей правящей партией".

Среди приоритетных направлений работы партии Ле Пен назвала "борьбу против экстерриториальности американского права", а также поддержку экономического патриотизма, цифровой безопасности Франции, независимости области здравоохранения, промышленности и энергетики. Также она выразила приверженность "мощной дипломатической концепции генерала де Голля, основанной на трех принципах: постоянство, независимость и равноудаленность [от крупных держав]".

"В своей любви к Франции партия черпает силы, чтобы работать над национальным проектом для нового столетия. Это оптимистический и объединительный проект, который позволит нашему народу вновь поверить в свои силы и вернуть стране ее призвание к величию и процветанию", - заявила Ле Пен.

Ранее в ходе субботнего съезда "Национального объединения" были оглашены результаты внутреннего голосования, по итогам которого официальным главой партии был избран 27-летний евродепутат Жордан Барделла. Он набрал 84,8% голосов, тогда как его единственный соперник - мэр Перпиньяна Луи Альо - получил 15,2%.