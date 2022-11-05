В Иране считают, что США вместо санкций следует продемонстрировать добрую волю к стране

Министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил, что ядерная программа его страны носит мирный характер

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты занимают враждебную позицию по отношению к Ирану и стремятся навязать свое мнение силой. С таким заявлением, как сообщил телеканал Al Mayadeen, выступил в субботу министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян. "Политика США отличается лицемерием и двуличием, - сказал он на встрече в Тегеране с активистами международной группы защитников Устава ООН. - Вместо своего пристрастия к санкциям Вашингтону следует продемонстрировать добрую волю по отношению к Ирану".

Комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении "освободить Иран", министр подчеркнул, что американские официальные лица уведомили Тегеран по дипломатическим каналам, что "это необдуманное высказывание Байдена не отражает официальной позиции Вашингтона".

"Впрочем, для нас не является тайной то, что Белый дом на протяжении 43 лет не прекращает усилий, нацеленных на изменение существующего в Тегеране режима, - отметил глава иранской дипломатии. - Байден продолжает политику максимального давления, аналогичную той, которую проводила предыдущая администрация США".

Абдоллахиян подтвердил, что ядерная программа его страны носит мирный характер. "Тегеран привержен своим обязательствам и продолжению переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с тем, чтобы добиться снятия санкций", - указал он.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени "освободят Иран". Выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, он затронул иранскую тематику, добавив, что иранцы "могут и сами скоро освободить себя". Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге, пояснил, что президент Байден, говоря о "скором освобождении" Ирана, выразил солидарность с иранскими протестующими.

США и Евросоюз (ЕС) на фоне продолжающихся с 16 сентября волнений в Иране ввели санкции против физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление демонстраций. В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.