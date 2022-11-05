Сербы вышли из всех институтов власти непризнанного Косова

В частности, они решили приостановить присутствие и работу в органах правосудия и полиции на севере Косова

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Лидер сербов из Косова и Метохии, председатель партии "Сербский список" Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти непризнанного Косова. Об этом он сообщил в субботу журналистам после встречи сербских представителей из Косова и Метохии в городе Звечан. Трансляцию вел телеканал Pink.

"Мы, политические представители сербов с севера Косова и Метохии, после сегодняшнего заседания единогласно приняли решение <...> призвать Приштину к уважению международного права, брюссельских соглашений. Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косова, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косова. Наши решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, а конкретно, пока не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов. На основании всего вышесказанного я, Горан Ракич, подаю в отставку с поста министра правительства", - заявил Ракич под аплодисменты собравшихся.

После этого заявления о выходе из парламента сделали сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.