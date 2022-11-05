Блинкен призвал Израиль и Палестину заняться деэскалацией на Западном берегу Иордана

Как сообщили в Госдепе, госсекретарь в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом подтвердил приверженность США принципу сосуществования двух государств

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал израильские и палестинские власти в срочном порядке заняться деэскалацией ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь обсудил совместные усилия по улучшению качества жизни палестинского народа и укреплению его безопасности и свободы. Он также подтвердил нашу приверженность принципу сосуществования двух государств", - подчеркнул дипломат, говоря о переговорах, которые состоялись в пятницу.

По его словам, Блинкен "подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ситуацией на Западном берегу [Иордана], включая возросшую напряженность, насилие и гибель палестинцев и израильтян, и особо отметил необходимость срочной работы всех сторон по деэскалации ситуации".

Израильская армия и полиция с 10 апреля продолжают ежедневные операции и рейды на Западном берегу Иордана в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек.

По сведениям Минздрава Палестины, с начала года в столкновениях с израильтянами погибли более 150 арабов.