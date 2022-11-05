В Риме проходит манифестация за мир и против оружия Украине

Организаторы объявляли, что ожидают до 50 тыс. человек

РИМ, 5 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тысячи людей собрались в субботу на одной из центральных площадей Рима, Пьяцца делла Репубблика, на манифестацию за мир, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Среди многочисленных участников - представители общественных и благотворительных организаций, среди которых Национальная ассоциация итальянских партизан, профсоюзы, католическая община Святого Эгидия, благотворительная медицинская организация Еmergency, а также Greenpeace. Организаторами акции выступил ряд общественных организаций, которые намеренно отказались от политических лозунгов и символов. Тем не менее, некоторые политические деятели поддержали инициативу. Среди них - бывший премьер-министр Италии лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте, который возглавил группу "пятизвездных" в шествии, которое завершится на другой знаковой площади - Сан-Джованни ин Латерано. Конте давно выступает за остановку направления нового оружия на Украину и интенсификацию дипломатических процессов для достижения мирных переговоров и прекращения огня.

Организаторы объявляли, что ожидают до 50 тыс. человек. Оживление в субботний день наблюдалось уже в метро, многие центральные улицы и площади перекрыты для частного транспорта. Одна из участниц манифестации, Барбара, поделилась с корреспондентом ТАСС, что возражает против вооружения Украины. "Европа уже платит высокую цену за антироссийские санкции, и с логикой оружия [конфликт] не кончится никогда. Мы хотим знать, когда мы перестанем посылать оружие", - сказала Барбара.

Среди участников манифестации - общественные деятели, писатели, журналисты. Один из них, журналист Микеле Санторо, сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что "нужно верить, что общественное мнение может изменить позиции правительств". "Сейчас большая часть итальянцев хотят мира, чтобы прекратилось вооружение Украины и Италия сыграла более активную роль в поиске мира. И именно направление оружия мешает Италии быть значимым посредником в достижении мира", - сказал собеседник агентства.

"Я здесь, потому что я всегда выступал за мир, с детства. Я выступал против всех воин, потому что это - огромная ошибка человечества. Сегодня мы требуем прекращения огня [на Украине], прекращения направления оружия и призываем все стороны к переговорам для поиска компромисса", - сказал корреспонденту ТАСС бывший мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис, возглавляющий "Народный союз".

Площадь против площади

Большинство участников разделяют убеждение, что Италия должна перестать снабжать Украину оружием. Однако парадоксально то, что в этой манифестации принимают участие и представители Демократической партии, которая отстаивает право Украины на самозащиту и поддерживает снабжение Киева новым оружием. На площади ожидали секретаря партии Энрико Летту. Бывший мэр Турина, один из основателей Демпартии Пьеро Фассино сказал корреспонденту ТАСС: "У нас рецепт мира - в защите Украины".

В субботу же манифестация с лозунгами в поддержку Украины пройдет в Милане. Ее организаторами выступили партии "Действие" и "Живая Италия".